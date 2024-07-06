Diguyur Hujan, Ribuan Warga Tetap Antusias Saksikan Festival Asia Afrika 2024

Ribuan orang tetap saksikan Festival Asia-Afrika 2024 di tengah guyuran hujan (Foto : MPI/Agung B)

BANDUNG - Ribuan warga tampak antusias mengikuti acara Asia Africa Festival (AAF) atau Festival Asia Afrika 2024 yang berlangsung di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu (6/7/2024).

Berdasarkan pantauan terkini, di tengah guyuran hujan, warga masih setia menanti kirab karnaval dari setiap delegasi negara yang akan memeriahkan kegiatan ini.

Dengan menggunakan jas hujan hingga payung, para warga yang datang dari berbagai daerah ini masih berdiri di sepanjang Jalan Asia Afrika.

Berdasarkan jadwal, karnaval Asia Afrika ini sejatinya digelar pada pukul 14.40 WIB. Namun, hujan yang mengguyur Kota Bandung nampaknya membuat agenda tersebut mengalami perubahan waktu.

Meski begitu, hujan yang mengguyur Kota Bandung tidak membuat kemeriahan Festival Asia Afrika 2024 mereda. Permainan angklung yang dimainkan secara serempak menandai kegiatan ini resmi dibuka.

Tampak pula, penampilan pertunjukan kesenian dari Ega Robot Ethnich Percussion yang memainkan sejumlah lagu andalannya sukses menghibur para tamu yang hadir.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengucapkan selamat datang kepada seluruh delegasi negara Asia-Afria yang hadir dalam kegiatan tersebut.

"Selamat datang di Kota Bandung kepada para seluruh delegasi negara Asia-Afria dan perwakilan kota/kabupaten serta provinsi lain yang telah hadir pada event tahunan ini," ucap Bey dalam sambutannya.