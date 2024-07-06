Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Festival Asia Afrika 2024, Berikut Kantong Parkir Antisipasi Kemacetan

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |03:00 WIB
Festival Asia Afrika 2024, Berikut Kantong Parkir Antisipasi Kemacetan
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar Asia Africa Festival (AAF) atau Festival Asia Afrika 2024 pada Sabtu dan Minggu, 6-7 Juli 2024.

Festival Asia Afrika 2024 ini akan dihadiri oleh 31 delegasi negara Asia dan Afrika dan 6 perwakilan kabupaten/kota serta komunitas seni Kota Bandung bertempat di kawasan Jalan Asia Afrika hingga Jalan Braga Pendek.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung pun menyiapkan sejumlah kantong parkir dalam gelaran Asia Afrika Festival 2024. Plt Kepala Dishub Kota Bandung, Asep Koswara mengatakan, kantong parkir itu disediakan guna mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas saat penutupan jalan.

"Kantong parkir akan dibagi menjadi dua yakni parkir on street dan parkir di aset pemerintah dan swasta,” kata Asep.

Pada parkir on street, para pengunjung Festival Asia Afrika 2024 dapat memarkirkan kendaraannya di sejumlah jalan, yakni Jalan ABC, Terusan Naripan, Braga (setelah rel), Viaduct, dan Jalan Dalem Kaum.

Sementara itu, pengunjung juga bisa memarkir kendaraannya disejumlah aset pemerintah dan swasta di antaranya di area parkir Balai Kota Bandung, area parkir Taman Dewi Sartika, area parkir Dinas SDA Jabar, basement Allun-alun Bandung, area parkir Kantor Pos belakang, dan area parkir eks Matahari.

Diketahui, sejumlah ruas jalan juga akan ditutup seiring digelarnya Festival Asia Afrika 2024. Adapun ruas jalan yang ditutup yakni Jalan Asia Afrika mulai dari Simpang Tamblong depan Hotel Pranger hingga Jembatan Asia-Afrika dan Jalan Braga Pendek

Dishub bersama Disbudpar dan Polrestabes Bandung juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas. Petugas gabungan juga akan disiagakan untuk mengamankan sepanjang jalur parade mulai dari Jalan Asia Afrika hingga Jalan Cikapundung Barat.

Dishub Kota Bandung juga akan melakukan pengaturan serta perubahan posisi parkir kendaraan yang baik oleh petugas parkir agar kendaraan yang parkir di badan jalan tidak menjadi biang kemacetan lalu lintas.

Selain karnaval budaya, Festival Asia Afrika 2024 juga akan menghadirkan kegiatan menarik lain seperti coffee morning, city tour, diskusi kebudayaan, stage of art, dan Asia Africa Corner.

