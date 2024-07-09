Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Survei: Elektabilitas Jan Maringka Unggul di Pilgub Sulut 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |20:53 WIB
Survei: Elektabilitas Jan Maringka Unggul di Pilgub Sulut 2024
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tokoh Nasional asal Sulawesi Utara Jan Samuel Maringka kembali menduduki survei teratas dalam figur calon Gubernur Sulut 2024 versi survei teranyar, Indonesia Development Monitoring (IDM) yang digelar pada 23 Juni-3 Juli 2024.

Dalam simulasi pertanyaan tertutup terhadap 12 nama untuk dipilih masyarakat Sulut jika Pilgub digelar saat ini, Jan Maringka mencatatkan angka 20,7%. Selanjutnya menyusul, Rita Maya Tamuntuan dengan 17,8%, Elly Lasut 16,2%, Andrei Angouw 7,1%, Steven Kandau 5,2%, James Sumendap 3,4%, Vicky Lumentut 2,9%.

"Lalu Tatong Bara 2,3%, Yulius Komaling 1,9%, Tetty Paruntu 1,7%, Carlo Brix Tewu 0,9%, Ronny Sompie 0,6%, dan idak memilih sebanyak 19,1%," kata Direktur Eksekutif IDM Heru Suyatno dalam keterangannya, Selasa (9/7/2024).

Heru menerangkan, dalam survei semi terbuka dari daftar 10 nama kandidat Calon Gubernur, Jan Samuel Maringka yang merupakan mantan Jaksa Agung Muda Intelejen dan Irjen Kementan mendapatkan pilihan dari masyarakat Sulawesi Utara sebanyak 22,1%. Kemudian diurutan kedua Elly Engelbert Lasut dengan dipilih sebanyak 21,2%, lalu Rita Tumuntuan dipilih sebanyak 11,8%.

"Ada nama Steven Kandau dengan angka 8,3%, serta Mayjen (Purn) Yulius Selvanus Komaling 7,4%, dan Christiani E. Paruntu di angka 5,2%. Selain itu, ada nama Tatong Bara 4,7%, James Sumendap 3,9%, Benny Mamoto 2,1%, Carlo Tewu 1,2%, dan tidak jawab atau rahasia 12,1%," ujar Heru.

Halaman:
1 2
      
