Andra-Dimyati Ramaikan Pilkada Banten, Relawan Mulai Dirikan Posko Pemenangan

BANTEN – Pilkada Banten 2024 sudah mulai diramaikan dengan kemunculan posko pemenangan pasangan calon. Salah satunya pendukung Andra Soni – Akhmad Dimyati Natakusumah. Relawan mengaktifkan 104 posko pemenangan pasangan tersebut di setiap kecamatan.

Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo (RJBBP) Provinsi Banten kali ini melakukan deklarasi di Kecamatan Pulomerak, Cilegon. Dewan Pengarah RJBB Banten, Yusuf Reza Soleman mengatakan sosok Andra Soni sudah layak memimpin Provinsi Banten. Apalagi menurut pria yang akrab disapa Yures itu, Andra sangat peduli terhadap masyarakat kecil dibawah.

Yures mengungkapkan, saat ini banyak simpatisan dan relawan RJBB Banten yang menyatakan dukungan terhadap Andra Soni-Dimyati di Pilkada Banten 2024. Kata Yures, dukungan terus masif langsung dari akar rumput. Mereka secara sukarela mendukung kader Prabowo tersebut untuk maju Gubernur dan mengawal semua program Presiden terpilih lima tahun ke depan.

"Banyak kader-kader dan simpatisan pendukung RJBB tingkat kecamatan-kecamatan di Banten menyatakan dukungan dan secara sukarela. Mereka siap menangkan Andra Soni sebagai Gubernur Banten sekali putaran," ucap Yures, Selasa (9/7/2024)

Lebih lanjut, Yures mengatakan deklarasi juga dilakukan di 104 posko Kecamatan-kecamagan yang akan menjadi tempat kemenangan di Banten. Para relawan terus menghimpun kekuatan dan konsolidasi di akar rumput terutama di kantong-kanntong lawan untuk menangkan Andra Soni dan Dimyati sebagai calon Gubernur Banten.

"Kita kampanyekan program-peogram Presiden terpilih agar masyarakat paham nanti siapa yang akan bisa mengeksekusi dan menjalankan itu semua yaitu kader Prabowo. Masyarakat sangat antusias dengan direkomendasikannya Andra Soni seorang anak kampung oleh DPP Gerindra untuk maju sebagai calon Gubernur Banten," tutur Yures.

Yures menambahkan bahwa peran relawan ini akan terus dilakukan guna melakukan komunikasi yang baik dengan semua lapisan masyarakat. Sesuai arahan dari Andra Soni, tidak ada yang paling hebat atau terpopuler karena membangun Banten harus bersama-sama.