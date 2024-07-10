Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

6 Orang Pesta Miras Oplosan di Sukabumi, 1 Remaja Tewas 2 Kritis

Ilham Nugraha , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |18:58 WIB
6 Orang Pesta Miras Oplosan di Sukabumi, 1 Remaja Tewas 2 Kritis
TKP pesta miras tewaskan satu orang di Sukabumi. (Foto: Ilham Nugraha)
A
A
A

SUKABUMI - Seorang remaja berinisial MW (16) tewas setelah menenggak minuman keras (miras) oplosan bersama temannya di wilayah Ciemas, Kabupaten Sukabumi. MW tewas ketika dibawa ke rumah sakit.

Kapolsek Ciemas Iptu Azhar Sunandar melalui Babinkamtibmas Bripka M. Waruwu mengatakan insiden tersebut terjadi ketika WR bersama lima temannya sedang asyik nongkrong di sebuah warung di Ciemas pada Selasa (9/7/2024) malam. Mereka kemudian diajak oleh WD (33) ke bengkelnya untuk minum miras oplosan.

"Waktu itu, AZ (18) dan AR (18) mengikuti MW (16) yang sebelumnya diajak oleh WR ke bengkel. Di sana, mereka diberi minuman oplosan yang dicampur dengan alkohol medis 70%, Fanta, dan Sprite," kata Bripka M. Waruwu, Rabu (10/7/2024).

 BACA JUGA:

Tak lama kemudian kata Bripka M. Waruwu, Y (44) dan L (32) yang kebetulan melintas, melihat kelompok remaja tersebut sedang asyik tertawa dan minum-minuman oplosan di bengkel.

Di situ L akhirnya mencoba sedikit minuman tersebut, tetapi langsung merasakan panas di bagian dada dan memutuskan untuk pulang. Sementara itu, Y yang terus didesak oleh WD akhirnya juga mencoba minuman tersebut meski hanya sedikit, karena merasa panas dan bau yang tidak enak.

"Setelah meminum hingga dini hari, tidak lama keenam orang tersebut merasakan panas pada bagian dada, hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit," terangnya.

 BACA JUGA:

Di dalam perjalanan, MW sudah tidak sadarkan diri, hingga akhirnya sekitar pukul 06.00 WIB dinyatakan meninggal dunia.

"MW (16) meninggal dunia, AZ (18), AR (18) kritis, WD (33) dalam perawatan, Y (44) dan L (32) tidak terluka serius," tuturnya.

