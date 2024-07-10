Advertisement
HOME NEWS JABAR

Identitas Mayat Tanpa Alat Kelamin di Bogor Terungkap, Ternyata Warga Sukabumi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |20:27 WIB
Identitas Mayat Tanpa Alat Kelamin di Bogor Terungkap, Ternyata Warga Sukabumi
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

SUKABUMI - Identitas mayat tanpa alat kelamin yang ditemukan di Sungai Ciliwung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, mulai terungkap. Korban diketahui Aris Muhammad Sunandar (27), warga Kampung Cidadap Pangkalan RT 04/02, Desa Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

Informasi yang dihimpun, korban bersama temannya sekampungnya, Anggi (17) bekerja di tempat cuci steam dan tinggal di wilayah Bogor. Sebelumnya, korban dan Anggi bekerja di sebuah restoran, namun dikarenakan ada permasalahan akhirnya keduanya memutuskan untuk berhenti bekerja di situ.

Paman Anggi, Medi alias Kiwil (35) menuturkan kronologi kejadian berawal pada Sabtu (29/6/2024) malam, korban bersama Anggi sedang nongkrong, namun tiba-tiba korban berlari seperti yang ketakutan. Setelah 30 menit, lalu Anggi mencari korban, namun yang ditemukan hanya sebelah sepatu korban.

"Karena korban terbiasa pergi main dan tidak pulang, Anggi tidak panik saat korban tidak pulang. Pas hari Rabu (3/7/2024), Anggi melihat di sosial media ada penemuan mayat, lalu memastikan ke lokasi penemuannya dan melihat ada ciri-ciri yang dimiliki korban," ujar Medi, Rabu (10/7/2024).

Lebih lanjut Medi mengatakan, tatto pada lengan bertuliskan nama korban dan gambar bunga mawar menjadi ciri awal yang diketahui oleh Anggi. Selain itu, sebelah sepatu korban juga ditemukan di sekitar lokasi penemuan mayat korban yang sudah tidak utuh, tidak terdapat alat kelamin dan kuku yang terkelupas.

