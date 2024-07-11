Miris! SD Negeri di Kota Malang Hanya Dapat 1 Siswa Baru

MALANG - Ratusan sekolah dasar negeri di Kota Malang tak mendapatkan siswa sesuai kuota pagu di PPDB tahun 2024. Dari ratusan sekolah itu satu di antaranya yakni SDN Jatimulyo 4.

Sekolah yang berlokasi di Jalan Simbar Menjangan, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ini hanya menerima satu siswa dari PPDB di tahun ajaran 2024 - 2025. Padahal sebelum-sebelumnya SDN Jatimulyo 4 tak pernah kesulitan mencari siswa baru.

Plt Kepala SD Negeri Jatimulyo 4, Nur Faidah membenarkan sekolahnya kesulitan mendapat siswa baru di PPDB tahun ini. Bahkan pihak sekolah yang sempat membuka pendaftaran PPDB online terpaksa memperpanjang hingga offline.

"Pagu di sekolah kami ada 28 dan saat ini yang mendaftar masih 1. Tahun-tahun sebelumnya memang nggak banyak, tapi tahun ini paling sedikit," ucap Nur Faidah, Kamis (11/7/2024).

Ida, sapaan akrabnya menambahkan, bila selama ini siswa di SDN Jatimulyo 4 maksimal ada 13 siswa. Rinciannya di kelas 5 tahun ada lima murid, kelas 4 ada sembilan murid, kelas 3 ada lima murid, kelas 2 ada delapan murid. Sulitnya SDN Jatimulyo 4 mendapatkan murid disebut Ida karena faktor lokasi sekolah dasar negeri yang berdekatan.