INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

MNC Peduli Renovasi Polsek Menteng, Hary Tanoe: Banyak Tempat Vital

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |23:27 WIB
MNC Peduli bantu merenovasi Polsek Menteng (Foto : Sindonews)
MNC Peduli bantu merenovasi Polsek Menteng (Foto : Sindonews)
A
A
A

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menyebut alasan memberikan bantuan renovasi Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat (Jakpus) karena menjadi salah satu Polsek memiliki tanggung jawab strategis. Selain melayani jumlah penduduk yang banyak, juga mengamankan sejumlah tempat vital.

"Kita tahu polisi ini pelayan masyarakat. Di mana Polsek Menteng ini strategis sekali melayani satu juta jiwa dan banyak kementerian ada istana dan tempat-tempat vital lainnya," kata HT saat melakukan peletakan batu pertama dalam renovasi pembangunan Polsek Menteng, Jumat (12/7/2024).

Dia berharap dengan bantuan pembangunan Polsek Menteng yang diberikan MNC Puduli, dapat meningkatkan kinerja anggota polisi khususnya polsek Menteng. Polisi semakin dekat dengan masyarakat dan masyarakat nyaman datang ke kantor polisi.

"Semakin semangat anggotnya," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Direktur Corporate Secretary MNC Group, Syafril Nasution yang juga ketua pelaksana mengatakan bahwa kerja Polisi nyaris tidak pernah libur. Sehingga fasilitas yang nyaman dan aman perlu diciptakan untuk meningkatkan kualitas anggota.

"Kita lakukan agar masyarakat khususnya masyarakat yang ada di sekitar polsek ini mendapatkan kenikmatan dalam berurusan di kantor polisi," katanya.

"Yang kami ketahui polisi bekerja 7 hari seminggu, 24 jam sehari dan 60 menit perjam. Sehingga cukup penat dan memerlukan fasilitas yang cukup baik dalam melakukan kegiatan," imbuhnya.

Telusuri berita news lainnya
