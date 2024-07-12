Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Imam Besar Al-Azhar Mesir Apresiasi Komitmen BAZNAS Bantu Palestina

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |10:08 WIB
Imam Besar Al-Azhar Mesir Apresiasi Komitmen BAZNAS Bantu Palestina
Grand Syekh Al-Azhar mengapresiasi komitmen Baznas untuk membantu Palestina (Foto: Dok Baznas)
A
A
A

Jakarta,Okezone-Imam Besar atau Grand Syekh Al-Azhar Mesir, Prof. Dr. Syekh Ahmad Muhammad Ahmad Ath-Thayyeb mengapresiasi tinggi komitmen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat Palestina. 

Hal tersebut mengemuka pada acara Membasuh Luka Palestina Bersama Imam Besar Al-Azhar yang diselenggarakan di Kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis (11/7/2024). Turut hadir Ketua Baznas RI, Prof. Dr. Noor Achmad, serta Musytasyar Grand Syaikh Al-Azhar untuk Bayt Zakat Wa As-Shadaqat Prof. Dr. Sahr Nasr. 

Dalam kesempatan tersebut, Baznas  menyalurkan bantuan dari masyarakat Indonesia untuk Palestina sebesar 2 juta dolar AS. Sebelumnya, Baznas  telah menyalurkan bantuan melalui Bayt Zakat Wa As-Shadaqat sebesar 1,3 juta dolar AS, sehingga total bantuan yang disalurkan sebesar 3,3 juta dolar AS. 

Imam Besar Al-Azhar Mesir menyampaikan terima kasih atas inisiatif yang digagas oleh BAZNAS. 

"Terima kasih kepada Baznas atas inisiatif ini dan terima kasih untuk undangannya sehingga saya bisa bergabung pada kesempatan ini. Bantuan ini mencerminkan kepedulian dan persatuan umat Islam di seluruh dunia," ujarnya. 

