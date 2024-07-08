Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Baznas Bersama PT Asia Media Prisma Gelar Khitan Massal untuk Anak Kurang Mampu

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |14:33 WIB
Baznas Bersama PT Asia Media Prisma Gelar Khitan Massal untuk Anak Kurang Mampu
Baznas bersama PT Asia Media Prisma menggelar khitan massal Sehat Ceria untuk anak-anak kurang mampu (Foto:Dok Baznas)
A
A
A

JAKARTA-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama PT Asia Media Prisma menggelar khitan massal Sehat Ceria untuk anak-anak kurang mampu yang diselenggarakan di Kantor GRHA AMP Cilandak Jakarta Selatan, Sabtu (6/6/2024).

Dalam kesempatan tersebut, BAZNAS turut menerjunkan tim dari Rumah Sehat BAZNAS (RSB). Selain itu, sinergi BAZNAS dan PT Asia Media Prisma juga memberikan manfaat lain untuk masyarakat, di antaranya penyaluran Paket Logistik Keluarga yang berisi paket makanan sehat. 

Secara terpisah, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan MA, menyambut baik kegiatan Khitanan Massal yang digelar bersama PT Asia Media Prisma. Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud dari kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Khitanan merupakan syariat Islam yang wajib bagi seluruh umat muslim. Kegiatan ini digelar bertujuan agar anak-anak tumbuh dengan sehat dan baik sesuai dengan syariat Islam," kata Saidah.

Saidah menjelaskan, dalam kegiatan ini BAZNAS mendukung melalui rekomendasi 50 anak penerima manfaat dan dukungan tim medis dari Rumah Sehat BAZNAS (RSB) yang sudah berpengalaman.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/11/3177162//nusantara_regas_terima_kargo_lng_ke_30_tahun_2025-fOIi_large.jpeg
Nusantara Regas Terima Kargo LNG ke-30 Tahun 2025 untuk Jaga Pasokan Energi Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/16/3177138//ilustrasi_top_up_game-9khD_large.jpg
Top Up Boy, Solusi Top Up Game yang Hemat dan Lebih Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/11/3177092//bri_perluas_akses_kredit_program_perumahan-UujA_large.jpeg
Dukung Asta Cita lewat Program 3 Juta Rumah, BRI Perluas Akses Kredit Program Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/623/3177086//museum_uph-7xgk_large.jpg
Kemenbud RI Tetapkan Museum UPH sebagai Bagian dari Museum Nasional Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/11/3176904//bri_raih_the_best_contact_center_indonesia-HvZG_large.jpeg
BRI Sabet Penghargaan The Best Contact Center Indonesia Berkat Kualitas Layanan Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/298/3176868//chief_representative_meat_and_livestock_australia-WKjx_large.jpg
Soroti Pentingnya Zat Besi, MLA Kampanyekan Konsumsi Daging Merah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement