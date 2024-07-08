Baznas Bersama PT Asia Media Prisma Gelar Khitan Massal untuk Anak Kurang Mampu

Baznas bersama PT Asia Media Prisma menggelar khitan massal Sehat Ceria untuk anak-anak kurang mampu (Foto:Dok Baznas)

JAKARTA-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama PT Asia Media Prisma menggelar khitan massal Sehat Ceria untuk anak-anak kurang mampu yang diselenggarakan di Kantor GRHA AMP Cilandak Jakarta Selatan, Sabtu (6/6/2024).

Dalam kesempatan tersebut, BAZNAS turut menerjunkan tim dari Rumah Sehat BAZNAS (RSB). Selain itu, sinergi BAZNAS dan PT Asia Media Prisma juga memberikan manfaat lain untuk masyarakat, di antaranya penyaluran Paket Logistik Keluarga yang berisi paket makanan sehat.

Secara terpisah, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan MA, menyambut baik kegiatan Khitanan Massal yang digelar bersama PT Asia Media Prisma. Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud dari kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Khitanan merupakan syariat Islam yang wajib bagi seluruh umat muslim. Kegiatan ini digelar bertujuan agar anak-anak tumbuh dengan sehat dan baik sesuai dengan syariat Islam," kata Saidah.

Saidah menjelaskan, dalam kegiatan ini BAZNAS mendukung melalui rekomendasi 50 anak penerima manfaat dan dukungan tim medis dari Rumah Sehat BAZNAS (RSB) yang sudah berpengalaman.