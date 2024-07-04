Wujudkan Kesejahteraan Umat, PT Duha Madani Syariah Salurkan Zakat Melalui Baznas

BAZNAS menerima penyaluran zakat perusahaan dari PT Duha Madani Syariah umtuk upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Foto: dok Baznas)

Jakarta-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menerima penyaluran zakat perusahaan dari PT Duha Madani Syariah sebesar Rp54.001.486 sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Simbolisasi penyerahan zakat perusahaan diselenggarakan di Gedung BAZNAS RI, Jakarta, Selasa (2/7/2024). Turut hadir Direktur Pengumpulan Perorangan BAZNAS RI Fitriansyah Agus Setiawan, serta Finance dan Accounting Senior Manager PT Duha Madani Syariah Finance Muhamad Kusmiyadi.

Dalam sambutannya, Direktur Pengumpulan Perorangan BAZNAS RI Fitriansyah Agus Setiawan menyambut baik dan mengapresiasi zakat perusahaan yang ditunaikan oleh PT Duha Madani Syariah.