Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wujudkan Kesejahteraan Umat, PT Duha Madani Syariah Salurkan Zakat Melalui Baznas

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |21:04 WIB
Wujudkan Kesejahteraan Umat, PT Duha Madani Syariah Salurkan Zakat Melalui Baznas
BAZNAS menerima penyaluran zakat perusahaan dari PT Duha Madani Syariah umtuk upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Foto: dok Baznas)
A
A
A

Jakarta-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menerima penyaluran zakat perusahaan dari PT Duha Madani Syariah sebesar Rp54.001.486 sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Simbolisasi penyerahan zakat perusahaan diselenggarakan di Gedung BAZNAS RI, Jakarta, Selasa (2/7/2024). Turut hadir Direktur Pengumpulan Perorangan BAZNAS RI Fitriansyah Agus Setiawan, serta Finance dan Accounting Senior Manager PT Duha Madani Syariah Finance Muhamad Kusmiyadi.

Dalam sambutannya, Direktur Pengumpulan Perorangan BAZNAS RI Fitriansyah Agus Setiawan menyambut baik dan mengapresiasi zakat perusahaan yang ditunaikan oleh PT Duha Madani Syariah.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/2/3176135//tim_basket_kemenimipas_sabet_gelar_juara_pornas_korpri_2025-lMp9_large.JPG
Tampil Digdaya, Tim Basket Kemenimipas Sabet Gelar Juara PORNAS KORPRI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/1/3176083//menbud_kunjungi_paviliun_negara_sahabat_di_expo_2025_osaka-qVQu_large.jpeg
Perkuat Diplomasi dan Kolaborasi Budaya, Menbud Kunjungi Paviliun Negara Sahabat di Expo 2025 Osaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/11/3176064//mentan_amran_menguji_dirut_bulog-P84C_large.jpg
Luar Biasa! Mentan RI Menguji Dirut BULOG dalam Ujian Hasil Penelitian Program S3 SIL UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/205/3176020//konferensi_musik_indonesia-8vnC_large.jpeg
Konferensi Musik Indonesia 2025 Dorong Musik Religi sebagai Pilar Spiritual dan Budaya Musik Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/11/3176006//ilustrasi_hiburan_konser_musik-PZCy_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Beri Diskon Pajak untuk Konser hingga Pameran dan Acara Olahraga, Ini Ketentuannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/16/3175978//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas_telah_ditonton_lebih_dari_20_juta_kali-KBUr_large.JPG
Luar Biasa! Dua Episode Perdana Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Telah Ditonton Lebih Dari 20 Juta Kali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement