Gempa M5,0 Guncang Wakatobi

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,0 mengguncang Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Jumat (12/7/2024), pukul 19.46 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 634 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 176 km tenggara Wakatobi Sulawesi Tenggara dengan titik koordinat 6.53 Lintang Utara dan 124.63 Bujur Timur.

“Info Gempa Mag:5.0, 12-Jul-24 19:46:17 WIB, Lok:6.53 LS,124.63 BT (176 km Tenggara WAKATOBI-SULTRA), Kedlmn:634 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Qur'anul Hidayat)