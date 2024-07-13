Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,8 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut) pada Sabtu (13/7/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 23.12 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 100 Km dari Barat Laut, Melonguane. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 28 kilometer.

"Gempa Mag:4.8, 13-Jul-2024 23:12:53WIB, Lok:4.77LU, 126.21BT (100 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:28 Km," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

BACA JUGA: Kecelakaan Adu Banteng Truk Vs Motor Terekam CCTV

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Melonguane diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Angkasa Yudhistira)