Diduga Gegara Asmara, Dua Pemuda Duel Pakai Sajam hingga Tewas Bersimbah Darah

PAMEKASAN - Seorang pria ditemukan tegeletak bersimbah darah di Desa Tlanakan, Pamekasan, Madura, Rabu (17/7/2024), sekira pukul 16.30 WIB.

Korban bernama Rahem warga desa setempat, dia diduga kuat menjadi korban penganiayaan dan tewas di lokasi kejadian. Sedangkan yang diduga pelaku berinisal A Dusun Nangger Desa/Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Madura.

Sebelum tewas, korban dan pelaku diduga terlibat duel perkelahian dengan menggunakan senjata tajam. Beberapa waktu kemudian warga sekitar dan petugas kepolisian datang ke TKP mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat.

Kapolsek Tlanakan AKP J. Tirto Atmojo membenarkan adanya kejadian tersebut dan menjelaskan bahwa kejadian itu di depan rumah korban.

"Iya benar, peristiwa tadi sore sekitar jam 16.30 WIB," kata Tirto kepada wartawan.