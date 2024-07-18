Perindo Dukung Wacana Kenaikan Bantuan Parpol, Tekankan Pentingnya Pertanggungjawaban ke Rakyat

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Otonomi dan Kepala Daerah, Gian Felanroe Sitorus menanggapi wacana kenaikan anggaran bantuan untuk partai politik (parpol) yang diusulkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Menurutnya, usulan kenaikan dana bantuan parpol itu perlu dilihat dari sisi objektifitasnya.

"Hemat kami perlu dilihat dari sisi objektiftasnya," kata Gian saat dihubungi, Kamis (18/7/2024).

Gian mengingatkan, anggaran yang bersumber dari negara harus bermanfaat bagi rakyat. Atas dasar itu, ia menilai, kenaikan anggaran bantuan untuk parpol perlu merujuk kemanfaatan bagi rakyat.

