HOME NEWS JATIM

Pengelola Wisata Gunung Bromo Minta Wisatawan Waspadai Fenomena Tornado Pasir

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |15:31 WIB
Pengelola Wisata Gunung Bromo Minta Wisatawan Waspadai Fenomena <i>Tornado Pasir</i>
MALANG - Pengelola Wisata Gunung Bromo meminta wisatawan mewaspadai adanya fenomena angin puting beliung atau tornado pasir. Fenomena ini disebut kerap muncul sebagaimana di video yang beredar di media sosial (medsos) adanya badai pasir.

Terlihat di akun Tiktok video berdurasi 1 menit 5 detik tiupan angin kencang yang membentuk pusaran menyerupai angin puting beliung atau tornado, menerbangkan pasir-pasir. Kencangnya angin membuat pandangan mata di lautan pasir pada video itu menjadi terbatas.

"Fenomena ini merupakan hal biasa yang terjadi di kawasan lautan pasir Bromo dan sekitar terutama saat musim panas dan kering," ucap Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS), pada keterangannya Kamis (18/7/2024).

Menurutnya, fenomena ini disebut sebagai 'dust devil',yang secara visual tampak seperti pusaran angin menyerupai seperti tornado yang membawa debu dan pasir, namun dengan ukuran yang relatif lebih kecil dari tornado. Fenomena ini pada umumnya terjadi di daerah yang memiliki lapisan pasir dan debu, seperti daerah gurun atau padang pasir.

