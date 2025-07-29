Advertisement
HOME NEWS JATIM

Diduga Rem Blong, Mobil Wisatawan Gunung Bromo Terjun ke Jurang Sedalam 30 Meter

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |21:23 WIB
Diduga Rem Blong, Mobil Wisatawan Gunung Bromo Terjun ke Jurang Sedalam 30 Meter
Mobil Wisatawan Gunung Bromo Terjun ke Jurang (foto: dok ist)
MALANG – Sebuah mobil mewah terjun ke jurang di kawasan wisata Gunung Bromo. Peristiwa ini terjadi pada Selasa (29/7/2025), di Jalan Raya Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, tepatnya di sekitar Kedai Lodji.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Malang, Ipda Samsul Khoiruddin, membenarkan adanya insiden mobil wisatawan Gunung Bromo yang terjun ke jurang di Desa Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 14.20 WIB, Selasa sore.

“Kejadian sekitar pukul 14.20 WIB di Jalan Raya Gubugklakah, Poncokusumo. Pengemudi dan penumpangnya mengalami luka-luka,” ujar Samsul Khoiruddin.

Mobil mewah yang diperkirakan bernilai miliaran rupiah itu terjun ke jurang sedalam 30 meter di jalur menuju wisata Gunung Bromo. Mobil jenis Toyota Land Cruiser dengan nomor polisi B 80 VX tersebut diduga mengalami rem blong saat melintasi jalan menurun, sehingga tak dapat dikendalikan.

“Diduga kendaraan mengalami rem blong dengan kondisi jalan menurun, sehingga tidak dapat dikendalikan,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
