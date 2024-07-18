Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Kakek 72 Tahun Meninggal Usai Terkepung Api saat Membakar Lahan

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |09:01 WIB
Kakek 72 Tahun Meninggal Usai Terkepung Api saat Membakar Lahan
Seorang kakek berusia 72 tahun tewas usai terjebak api saat dirinya membakar lahan (Foto : Istimewa)
A
A
A

MURATARA - Seorang kakek bernama Muhadi (72), warga Desa Bumi Makmur, Kecamatan Nibung Muratara, meninggal dunia usai membakar lahan di kebun sawitnya sendiri dan kemudian terkepung api yang tak mampu dikendalikannya.

Korban diketahui tewas setelah saksi Warsito (57) dan saksi Yusup (37) yang bersebelahan kebun sawit dengan korban mengkhawatirkan keberadaan korban.

“Saya curiga, biasanya korban mengajak pulang bersama untuk sholat dzuhur. Saya lihat asap di kebun korban, perasaan saya jadi tidak enak. Saya datangi kebunnya bersama saksi Yusup. Disitu saya temukan korban sudah tergeletak ditengah tengah kebun yang terbakar dan sudah dalam keadaan meninggal dunia,” tuturnya, Kamis (18/7/2024).

Dikatakan Warsito, pada hari Rabu kamis sekira pukul 07.00 WIB, korban berangkat kekebunnya di desa Bumi Makmur, Nibung kabupaten Muratara dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa bibit kelapa sawit. Siang harinya, sekira pukul 12.00 WIB, kebiasaan saksi Warsito menunggu korban yang selalu mengajaknya pulang untuk sholat dzuhur.

“Kebiasaan korban membersihkan kebun dengan cara membakar sedikit demi sedikit kemudian. Akibat terpaan angin, kemudian api meluas dan melebar. Korban sudah sering sering mengalami sakit sesak nafas, diduga terkepung api dan kekurangan oksigen saat melakukan pemadaman api sendirian,” katanya.

Dan dari hasil pengecekan petugas Polres Muratara, Ipda Hermansyah dan tim yang mendatangi lokasi diperkirakan luas lahan terbakar 1/2 hektar sudah kondisi api padam, petugas mengamankan barang bukti celana korban kondisi terbakar, sepasang sepatu bot warna kuning dan sepeda motor yang digunakan korban.

Kapolres Muratara AKBP Koko Arianto Wardani saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya menghimbau masyarakat memiliki kesadaran agar tidak memanfaatkan musim kemarau untuk membuka lahan/kebun dengan cara membakar.

