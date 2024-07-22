Kebakaran Landa 2 Rumah di Sukabumi, Motor Titipan Turut Terbakar

SUKABUMI - Dua rumah milik Bambang dan Yanti di Kampung Leuwiorok, RT10/04, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, kebakaran pada, Senin (22/7/2024) sekira pukul 12:05 WIB.

Salah satu anak korban, Muhammad Raharjo (20), mengaku sebelum kebakaran terjadi, ia berada di dalam rumah dan merasa bahwa kondisi kelistrikan dan gas aman.

"Awalnya saya dari tadi di dalam rumah, kelistrikan dirasa aman, posisi di dalam rumah itu gas gak ada kebocoran dan gak ada sangkut paut ke arah kelistrikan gitu," kata Raharjo.

Raharjo kemudian keluar rumah untuk bermain. Namun, beberapa menit setelahnya, ia melihat kobaran api di rumahnya.

"Semua isi rumah terbakar habis, termasuk juga motor punya teman saya ikut terbakar yang dititipkan," ujarnya.

Sementara itu, Mochamad Ramdon, Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) Parungkuda, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini.