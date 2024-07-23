Siapa Sangka Hijaber Cantik Ini Ternyata Pasukan Elite TNI dan Jago Tembak

JAKARTA - Anggota Detasemen Markas (Denma) Kostrad, Serma (K) Dewa Ayu Alice Denita, menyabet Juara 3 dalam kategori 25M Pistol Women Team pada Kejuaraan Menembak Nasional Road To Pon XXI 2024. Prestasi ini juga mengantarkan hijaber cantik ini untuk mewakili Provinsi NTB dalam PON 2024.

Serma Dewa Ayu Alice Denita berhasil mengharumkan nama satuannya melalui penampilan yang cemerlang dalam kejuaraan ini. Kejuaraan Menembak Nasional "Perbakin Anniversary 2024" sendiri diikuti oleh para penembak terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menjadikannya ajang yang sangat kompetitif dan bergengsi.

"Prestasi ini merupakan bukti dedikasi dan kerja keras Serma Dewa Ayu. Semoga prestasi ini dapat menjadi motivasi untuk lebih berprestasi di masa mendatang," ujar Komandan Detasemen Markas (Dandenma) Kostrad Kolonel Inf Daniel Sergious Parsaoran, dalam keterangannya kepada Okezone, Selasa (23/7/2024).

Daniel juga berharap bahwa pencapaian ini dapat menginspirasi personel Kostrad lainnya untuk terus berusaha dan berlatih dalam bidang apapun yang mereka geluti.

"Kita harus terus memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, di mana pun kita berada dan dalam bidang apapun kita berkarya," terangnya.