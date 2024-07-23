Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sebelum Dibunuh, Puti Mayasari 2 Kali Diperkosa Pacarnya dalam Kondisi Berdarah-darah

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |05:32 WIB
Sebelum Dibunuh, Puti Mayasari 2 Kali Diperkosa Pacarnya dalam Kondisi Berdarah-darah
Amrullah tersangka pembunuh pacar di Rohil (MPI)
A
A
A

PEKANBARU - Fakta kematian sadis Puti Mayasari (21) terungkap. Selain dibunuh, karyawati minimarket itu juga sempat dua kali diperkosa oleh pacarnya Amrullah (22) dalam kondisi berdarah-darah. Pelaku tega berbuat keji karena cemburu korban diduga berselingkuh.

Pembunuhan Puti Mayasari terjadi di pinggir Jalan Parit Atmo, Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau.

“Pelaku mengaku dua kali memperkosa korban,” kata Kapolres Rohil, AKBP Isa Iman Syahroni, Senin (22/7/2024).

 BACA JUGA:

Pembunuhan disertai pemerkosaan itu terjadi pada 16 Juli 2024 malam. Saat itu pelaku menjemput Puti di minimarket tempatnya bekerja di Jalan Medeka, Kepenghuluan (Desa) Parit Aman, Kecamatan Bangko.

Saat dalam perjalanan menuju rumah korban, pelaku menghentikan sepeda motor. Pelaku menanyakan ihwal korban berselingkuh sehingga terjadi pertengkaran. Pelaku merebut hanphone korban dan memeriksa isi chat di media sosial. Pelaku mendapati chat antar korban dan seseorang yang anggap teman selingkuhannya.

“Setelah terjadi keributan antar keduanya, pelaku memaksa korban untuk berhubungan intim. Tapi korban menolak. Pelakupun terus memaksa dan berhasil memerkosa korban,” kata Isa.

 BACA JUGA:

Usai melampiaskan nafsu bejatnya, korban marah dan tidak terima atas perbuatan pelaku kepadanya. Di sana pelaku langsung menghajar korban.

“Pelaku mencekik korban dan menghempaskan badan korban ke aspal. Setelah itu tersangka Am benturkan kepala korban ke batu beton di atas jembatan tersebut sebanyak dua kali dan korbanpun pingsan,” ujarnya.

