INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Nestapa Warga Halmahera Tengah, Rumah Kebakaran di Tengah Bencana Banjir

Ismail Sangaji , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |11:10 WIB
Nestapa Warga Halmahera Tengah, Rumah Kebakaran di Tengah Bencana Banjir
Rumah terbakar di tengah bencana banjir. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

HALTENG - Warga Desa Lukolamo, Weda Tengah, Halmahera Tengah, Maluku Utara yang tengah menghadapi banjir parah kembali dihadapkan dengan ujian lain. Pasalnya, terjadi kebakaran sejumlah rumah di tengah bencana banjir yang melanda kawasan tersebut, Senin (22/7/2024) malam.

Dari video amatir warga, terlihat sejumlah rumah terbakar di tengah rendaman air banjir. Api dengan cepat membakar bangunan rumah. Belum diketahui penyebab kebakaran dan jumlah rumah yang terbakar.

Sementara saat ini penanganan banjir telah dilakukan, namun air hingga belum menunjukan tanda-tanda akan surut.

Puluhan kepala keluarga saat ini sudah dievakuasi ke dua posko pengungsian, salah satunya berada di Makodim 1512 Weda.

