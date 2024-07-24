Kesandung Kasus Penembakan Donald Trump, Bos Dinas Rahasia AS Mundur

NEW YORK - Direktur Dinas Rahasia Amerika Serikat (AS) Kim Cheatle telah mengundurkan diri setelah kegagalan keamanan seputar upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump.

"Sebagai direktur Anda, saya bertanggung jawab penuh atas pelanggaran keamanan ini," kata Cheatle dalam surat pengunduran dirinya kepada staf lembaga tersebut.

Dia telah menghadapi seruan dari Partai Demokrat dan Republik untuk mundur setelah sidang kongres yang kontroversial pada Senin (22/7/2024) tentang penembakan tersebut.

Anggota parlemen menjadi semakin frustrasi ketika dia menolak menjawab pertanyaan tentang penembakan pada kampanye Trump di Butler, Pennsylvania, awal bulan ini.

Dalam surat pengunduran dirinya pada Selasa (23/7/2024), Cheatle mengatakan dia selalu mengutamakan kebutuhan lembaganya dan dengan berat hati dia mengambil keputusan tersebut.

“Pengawasan selama seminggu terakhir sangat ketat dan akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya tempo operasional kami,” katanya.

“Saya tidak ingin seruan pengunduran diri saya menjadi gangguan dari kerja besar yang Anda semua lakukan untuk mencapai misi penting kami,” lanjutnya.

Presiden Joe Biden mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia berterima kasih atas pelayanan publiknya selama puluhan tahun.