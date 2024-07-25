Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Netanyahu Angkat Bicara Soal Aliansi Keamanan Timteng, Benteng Melawan Iran

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |13:11 WIB
Netanyahu Angkat Bicara Soal Aliansi Keamanan Timteng, Benteng Melawan Iran
Netanyahu Angkat Bicara Soal Aliansi Keamanan Timteng, Benteng Melawan Iran (Foto: AFP)
A
A
A

GAZA Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu juga angkat bicara tentang prospek aliansi keamanan Timur Tengah yang luas antara Israel dan negara-negara tetangga Arabnya saat pidato di depan Kongres AS pada Rabu (24/7/2024).

Hal ini menjadi sesuatu yang terus diupayakan Amerika Serikat (AS) sebagai benteng melawan Iran. Rencana ini juga dinilai memerlukan normalisasi hubungan bersejarah antara Israel dan Arab Saudi. Adapun Riyadh berpendapat bahwa perlawanan Netanyahu terhadap negara Palestina serta konflik yang sedang berlangsung di Gaza menghalangi upaya ini untuk bergerak maju.

Ini merupakan rekor pidato keempat yang disampaikan seorang pemimpin asing di pertemuan gabungan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pidato ini sekaligus melebihi pemimpin Inggris pada masa perang, Sir Winston Churchill, yang menyampaikan tiga pidato.

Netanyahu berusaha untuk memperkuat hubungan tradisionalnya dengan Partai Republik tetapi juga berupaya meredakan ketegangan dengan Presiden Joe Biden, seorang Demokrat yang dukungannya akan ia andalkan selama sisa enam bulan masa jabatan presiden.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255//gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3180093//gaza-5VaA_large.jpg
Biadab! Serangan Israel di Gaza Tewaskan 90 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960//gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179954//anak_palestina-qUF3_large.jpg
Kisah Pilu Generasi di Gaza: Kakek-Nenek Palestina Asuh 36 Cucu Yatim Piatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179726//gaza-yo5t_large.jpg
Israel Tolak Pasukan Bersenjata Turki di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179625//menteri_luar_negeri_as_marco_rubio-qdHO_large.jpg
Menlu AS: Serangan Israel ke Gaza Bukan Pelanggaran Gencatan Senjata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement