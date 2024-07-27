Ketua Hanura Sumut Daftar Balon Wali Kota Medan 2024-2029 ke Perindo

MEDAN - Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sumatra Utara, El Adrian Shah, secara resmi mendaftar sebagai bakal calon wali kota 2024-2029 yang akan diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan 2024.

Dengan didampingi tim pemenangannya, El menyerahkan langsung berkas pendaftaran ke Sekretariat DPW Perindo Sumut di Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Jumat (26/7/2024) malam.

Berkas pendaftaran El diterima langsung Sekretaris Wilayah DPW Perindo Sumut J Donna Yulietta Siagian, didampingi Ketua Harian DPW Perindo Sumut Chairman Pin, Wakil Ketua Perindo Sumut Iskandar, Wakil Sekretaris Perindo Sumut Budianta Tarigan dan Ketua DPD Perindo Medan, Dolly Sinaga.

Setelah menyerahkan berkas pendaftaran, El pun mengikuti sesi wawancara yang menjadi bagian dari uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan kepada setiap bakal calon kepala daerah yang mendaftar ke Partai Perindo.

"Saya hadir di Perindo sebagai bakal calon Wali Kota Medan. Saya mengikuti fit and proper test, mudah-mudahan harapannya bisa saling mendukung tentunya di mana emosional dengan Perindo, dengan para pengurus Perindo sama dekat. Kita harapkan untuk Dewan Pimpinan Pusat Perindo merestui niat saya untuk maju sebagai wali kota memajukan Kota Medan," kata El.

Untuk berkontestasi di Pilkada Medan, El Adrian mengaku sudah mendaftar ke sejumlah partai politik. Ia pun berharap nantinya dapat membentuk koalisi yang cukup untuk mengusungnya di Pilkada Medan.

"Ke PKS, Golkar, PKB, PAN, Demokrat, PDIP, PSI dan Perindo," ucapnya.

Terkait pasangan yang akan bersamanya maju di Pilkada Medan, El mengaku menyerahkan keputusan tersebut kepada partai koalisi yang nantinya akan mendukung. Namun ia tak menampik jika telah berkomunikasi dengan sejumlah sosok, baik yang ditawarkan partai politik maupun yang dilakukannya secara mandiri.