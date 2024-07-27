Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Berencana Serahkan 100 Surat Rekomendasi Pilakda pada Mukernas 2024

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |04:00 WIB
Partai Perindo Berencana Serahkan 100 Surat Rekomendasi Pilakda pada Mukernas 2024
Partai Perindo akan serahkan 100 surat rekomendasi Pilkada pada Mukernas 2024 (Foto : Perindo)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo berencana memberikan surat rekomendasi dukungan terhadap 100 bakal calon kepala daerah pada Pilkada 2024 saat Mukernas pada 29-31 Juli nanti. Hal itu disampaikan Sekretaris Mukernas 2024 Partai Perindo, Manik Maganamahendra. 

"Harapannya bisa sampai angka 100," kata Manik kepada iNews Media Group, Jumat (26/2024). 

Menurutnya, Partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Harian Angela Tanoesoedibjo itu, saat ini terus menjaring bakal calon kepala daerah terbaik. 

Manik melanjutkan, partainya saat ini setidaknya sudah menyampaikan surat rekomendasi terhadap 87 bakal calon kepala daerah. 

Rencananya, penyerahan surat rekomendasi tahap ketiga ini, akan diberikan pada pembukaan Mukernas 2024 Partai Perindo. 

"Kami harap ini akan menjadi kepercayaan yang masyarakat sudah titipkan ke Partai Perindo kemudian kami sampaikan kepada calon kepala daerahnya," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
