Ketua DPP Partai Perindo: Kami Memiliki 381 Kursi di Beberapa Daerah

Ketua DPP Partai Perindo menyebut pihaknya punya 381 kursi yang tersebut di sejumlah daerah di Indonesia (Foto: Tangkapan Layar)

JAKARTA - Partai Perindo belum tembus ambang batas parlemen di PR RI pada Pemilu 2024.

Namun, Partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Harian Angela Tanoesoedibjo itu memiliki ratusan kader yang menduduki kursi legislatif DPRD tingkat I dan II yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Ideologi, Manik Maganamahendra menyebutkan, Partai berlambang Rajawali mengepakkan sayap itu memiliki lebih dari 300 kader yang berhasil menduduki kursi legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Kami memiliki 381 kursi di beberapa daerah di Indonesia yang artinya ini cukup signifikan," kata Manik kepada iNews Media Group, Jumat (26/7/2024).

Diketahui, partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu akan menggelar Mukernas dengan tema 'Transformasi Bangkit untuk Indonesia Sejahtera' pada 29-31 Juli 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Manik menyebutkan, pihaknya ingin membangun transformasi sistemik yang dimulai dari internal partai.