Undang Megawati dalam Mukernas Perindo 2024, Sekretaris: Mengisi Sesi Kebangsaan

JAKARTA - Partai Perindo akan mengundang sejumlah tokoh politik dan ketua-ketua umum parpol pada musyawarah kerja nasional (Mukernas) 2024 pada 29-31 Juli nanti.

Salah satu yang diundang adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Sekretaris Mukernas 2024 Partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Harian Angela Tanoesoedibjo, Manik Maganamahendra menyatakan, Megawati akan diminta untuk mengisi sesi kebangsaan.

"Kami juga berharap pada Ibu Mega nanti bisa mengisi bagian sesi kebangsaan," kata Manik kepada iNews Media Group, Jumat (26/7/2024).

Politisi muda Partai berlambang Rajawali mengepakkan sayap itu juga menyebutkan, Presiden RI ke-5 itu juga akan diminta untuk menyampaikan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan di hadapan kader partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Juga nanti memberikan semacam gambaran bagaimana sebenarnya kita menunjukkan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan Indonesia," ujarnya.