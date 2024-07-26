Konsolidasi DPP RPA Perindo dan DPD Depok Bahas Kasus Kekerasan

JAKARTA - Konsolidasi antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo dengan RPA DPD Kota Depok membahas kasus kekerasan yang tengah terjadi di Depok. Satu kasus telah selesai dan dua kasus diterima RPA Perindo.

"Kami tengah memangani kasus kekerasan di Depok. Di Depok kasus pertama sudah selesai dan ada dua kasus yang dilaporkan ke RPA Perindo. Kami lagi pendampingan dalam kasus ini," kata Ketua RPA Perindo, Jeannie Latumahina, Jumat (26/7/2024).

Jeannie berharap kehadiran RPA Perindo Depok dapat memberikan rasa aman dan keadilan bagi perempuan dan anak baik fisik maupun seksual di wilayah Depok. Dia menegaskan bahwa semua yalayanan yang pendampingan hukum RPA Perindo diberikan secara gratis.

Pada kesempatan yang sama Sekjen RPA Partai Perindo Herly Lotulung menambahkan, pihaknya melakukan bantuan hukum pada anak dan perempuan untuk membesarkan nama Partai Perindo. Dengan gerakan masif yang dilakukan RPA Perindo secara otomatis dapat mengambil hati rakyat untuk mendukung calon pemimpin terbaik.

"Jadi semua yang kita lakukan ini untuk membesarkan Partai Perindo dan kekuatan yang bagus buat kita juga untuk mendukung calon pemimpin yang bagus untuk Kota Depok," jelasnya.