Jelang Rakernas, RPA Perindo Gelar Konsolidasi dengan RPA Perindo Depok

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo melakukan konsolidasi dengan DPD RPA Kota Depok, Jawa Barat. Konsolidasi dilakukan sebagai persiapan dalam Rakernas RPA Perindo pada 3-4 Desember 2024 mendatang.

"Konsolidasi dilakukan menuju Rakernas pertama RPA Perindo pada 3 dan 4 Desember 2024. Karena hal itu juga menjadi disnatalis yang kedua RPA Perindo," kata Ketua RPA Perindo, Jeannie Latumahina, Jumat (26/7/2024).

Lebih lanjut, Jeannie mengatakan bahwa DPD RPA Depok menjadi salah satu RPA Partai Perindo yang aktif dalam menjalin kolaborasi dengan sayap Partai Perindo lainnya. "Kami mengapresiasi bagi teman-teman RPA Perindo Depok yang tanpa pamrih membesarkan RPA Perindo dan Partai Perindo," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Sekjen RPA Partai Perindo Herly Lotulung menambahkan, konsolidasi dilakukan untuk melihat potensi kepengurusan yang ada di RPA Perindo Depok. Semua yang dilakukan oleh RPA Perindo pada ujungnya adalah untuk membesarkan nama Partai Perindo.

"Kami ingin melihat potensi kepengurusan yang ada di RPA di Depok supaya kami bisa merespons apa yang menjadi masukan mereka dan program yang akan mereka lakukan. Kami juga akan tawarkan program DPP untuk mendukung yang ada di Kota Depok," jelasnya.