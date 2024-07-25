RPA Partai Perindo Harap PT Volans Bayarkan Hak-Hak Karyawan

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo mendatangi PT Volans di Jalan Raden Kimas Hasyim, Kabupaten Tangerang, Banten.

Kunjungan RPA Perindo itu untuk melakukan audiensi terkait pembayaran hak karyawan MT yang belum dibayarkan.

Ketua DPP Bidang Data dan Informasi RPA Perindo, Kenzo Farel menuturkan RPA Perindo, Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo itu akan terus memperjuangkan hak-hak dari korban agar segera diselesaikan.

“RPA memperjuangkan sampai tuntas hak-hak MT untuk segera dibayarkan oleh PT Volans,” kata Kenzo, Kamis (25/7/2024).

Dalam audiensi tersebut, Kenzo menuturkan pihak terkait sudah sepakat untuk memberikan ganti rugi atau hak-hak yang seharusnya didapatkan.

“Bahwasanya mediasi sudah selesai, sehingga sudah ada putusan mengenai pergantian kerugian yang dialami oleh korban. Intinya sudah tahap kesimpulan, sehingga minggu depan hari Jumat tanggal 2 sudah dapat diselesaikan segala kerugian pada pihak korban,” ujar dia.

Lebih jauh, ia menegaskan, apabila hak dari karyawan tersebut tidak diselesaikan, pihaknya akan melanjutkan kasus tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan.

“Kalau tidak selesai, tidak ada kesepakatan ganti rugi, RPA lanjutkan ke Dinas Ketenagakerjaan,” jelasnya.