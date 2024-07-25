Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pertanyakan Pembayaran Karyawan, RPA Perindo Kunjungi PT Volans di Tangerang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |19:36 WIB
Pertanyakan Pembayaran Karyawan, RPA Perindo Kunjungi PT Volans di Tangerang
RPA Perindo datangi PT Volans untuk audiensi pembayaran hak karyawan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo mendatangi PT Volans di Jalan Raden Kimas Hasyim, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (25/7/2024). 

Kunjungan itu untuk melakukan audiensi terkait pembayaran hak karyawan MT yang belum dibayarkan.

“Kehadiran RPA Perindo di PT Volans Indonesia sesuai dengan surat pernyataan dari PT Volans untuk bertemu melakukan audensi dengan RPA Perindo yang diberi kuasa oleh MT,” kata Ketua RPA Perindo, Jeannie Latumahina, Kamis (25/7/2024).

Dia menegaskan, RPA Perindo, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo itu akan memperjuangkan hak karyawan yang belum dibayarkan.

“RPA Perindo memperjuangkan hak karyawan PT Volans MT yang belum dibayarkan gaji, cuti, lembur, BPJS, dan lain-lain,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
