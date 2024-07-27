Advertisement
HOME NEWS NEWS

Tema Mukernas Perindo 2024, Upaya Melihat Situasi Indonesia

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |02:49 WIB
Tema Mukernas Perindo 2024, Upaya Melihat Situasi Indonesia
Manik mengatakan tema Mukernas Partai Perindo 2024 melihat situasi Indonesia (Foto : MNC Media)
JAKARTA - Sekretaris Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo 2024, Manik Marganamahendra menyatakan tema yang diambil tahun ini merupakan upaya partainya untuk melihat situasi terkini Indonesia. 

Diketahui, Partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Harian Angela Tanoesoedibjo itu, akan menggelar Mukernas dengan tema 'Transformasi Bangkit untuk Indonesia Sejahtera' pada 29-31 Juli 2024.

"Untuk tema yang kami angkat di Mukernas 2024 inisebenarnya adalah upaya kami untuk melihat situasi yang terjadi di Indonesia bahkan dunia," kata Manik kepada iNews Media Group, Jumat (26/7/2024). 

Politisi Partai berlambang Rajawali mengepakkan sayap itu menyebutkan, dinamika kehidupan di tengah masyarakat terus berkembang. Tantangan dari waktu ke waktu pun berubah. 

"Kita mengetahui bahwa masyarakat kita juga terus berkembang kita melihat ada banyak sekali tantangan yang kita hadapi sebagai sebuah bangsa dan kita membutuhkan adanya upaya perbaikan ke arah yang tentunya lebih baik dan itu adalah langkah transformasi," ujar politisi muda partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu. 

 

