Partai Perindo Bakal Serahkan 60 Surat Rekomendasi ke Calon Kepala Daerah di Mukernas

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bakal menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Kompleks MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat 29-31 Juli 2024.

Ketua Panitia Pelaksana Mukernas Partai Perindo, M. Sopiyan menuturkan bahwa kegiatan Mukernas juga sekaligus memberikan Surat Rekomendasi kepada calon kepala daerah (Cakada) yang sudah ditentukan.

“Rangkaian (Mukernas) hari ini sebenarnya lebih pada pembukaan, di situ juga kita ada ngundang, pemberian rekomendasi kepada cakada-cakada yang ditetapkan, kemarin ini salah satu masuk dari bagian batch 3 ya kan kemarin minggu lalu kita memberikan batch yang kedua, sekarang batch ketiga sekitar 60 cakada,” kata Sopiyan saat ditemui, Senin (29/7/2024).

Selain memberikan surat rekomendasi, Partai Perindo, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo itu akan melakukan Pakta Integritas terhadap para cakada yang sudah ditentukan.

