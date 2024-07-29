Terima SK dari Partai Perindo, Cabup Intan Jaya: Kami Siap Mengemban Amanah yang Diberikan

JAKARTA - Calon Bupati Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Marten Tipagau menerima surat rekomendasi dari Partai Perindo untuk maju di Pilkada 2024.

Marten mengaku bangga atas diberikannya surat rekomendasi dari Partai Perindo, Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Harian Nasional Angela Tanoesoedibjo. Menurutnya, surat rekomendasi itu sebagai bentuk amanah yang harus dijalankan.

“Saya rasa bangga sekali karena partai (Perindo) memberikan amanah dan itu tugas yang berat yang harus kita kerjakan sesuai sambutan ketua partai tadi bahwa kita kerja untuk masyarakat, membangun mulai dari kampung menuju Indonesia, dari sabang sampai merauke,” kata Marten kepada wartawan, Senin (29/7/2024).