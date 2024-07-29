Advertisement
Angela Tanoesoedibjo: 381 Anggota Legislatif Terpilih dari Perindo Bakal Jalani Bimtek di Mukernas 2024

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |22:19 WIB
Angela Tanoesoedibjo: 381 Anggota Legislatif Terpilih dari Perindo Bakal Jalani Bimtek di Mukernas 2024
Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo (foto: MPI/Aldhi)
JAKARTA - Ketua Harian Nasional DPP Perindo, Angela Tanoesoedibjo mengatakan ratusan anggota legislatif (Aleg) terpilih dari Partai Perindo bakal menjalani bimbingan teknis (bimtek) di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2024 di JCH iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat. 

"Dalam rangka persiapan 381 anggota legislatif terpilih dari Partai Perindo, maka akan dilakukan pembinaan melalui bimbingan teknis dengan narasumber yang terbaik di bidangnya, agar meningkatkan kapabilitas dan mengokohkan integritas kader partai perindo dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat," kata Angela dalam sambutannya di JCH iNews Tower, Senin (29/7/2024).

 

