HOME NEWS NEWS

Hary Tanoe: Perindo Hadir untuk Melayani, Bukan Dilayani Masyarakat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |22:08 WIB
Hary Tanoe: Perindo Hadir untuk Melayani, Bukan Dilayani Masyarakat
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan, bahwa kehadiran Partai Perindo untuk melayani dan memperjuangkan masyarakat Indonesia, bukan untuk dilayani. 

Hary Tanoe awalnya menuturkan bahwa Partai Perindo memiliki tagline untuk Indonesia Sejahtera. Oleh karena itu, kesejahteraan harus diwujudkan.

"Kita harus kembali kepada visi dan misi daripada Partai Perindo. Perindo merupakan singkatan daripada Persatuan Indonesia dan kita memiliki tagline untuk Indonesia sejahtera, yang mana kita tahu, bahwa kesejahteraan haruslah diwujudkan terlebih dahulu, baru persatuan dan kesatuan bangsa dapat kokoh ditegakkan di bumi Nusantara,” kata Hary Tanoe dalam sambutannya saat pembukaan Mukernas Partai Perindo di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Komplek MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat Senin (29/7/2024). 

Untuk itu, pada momen Mukernas, Hary Tanoe kembali menegaskan dan mengingatkan kadernya, bahwa kehadiran Partai Perindo di tengah partai politik yang ada di Indonesia untuk melayani masyarakat, bukan dilayani.

“Jadi kehadiran Perindo di Indonesia sebagai partai politik adalah untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani,” ujarnya.

Sebagai informasi, Mukernas Partai Perindo berlangsung dari tanggal 29-31 Juli 2024 dengan mengusung tema yakni 'Transformasi: Bangkit Untuk Indonesia Sejahtera'.

(Arief Setyadi )

      
