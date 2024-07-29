Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hary Tanoe Minta Kader Perindo Terus Berjuang, Singgung Perjalanan Abraham Lincoln dan Donald Trump

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |21:53 WIB
Hary Tanoe Minta Kader Perindo Terus Berjuang, Singgung Perjalanan Abraham Lincoln dan Donald Trump
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo resmi buka Mukernas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo meminta seluruh kader partainya untuk tidak pantang menyerah dan terus berjuang dalam mengejar keberhasilan. 

Hal ini disampaikan HT dalam pidato politiknya di acara pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo yang digelar di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024) malam.

"Kawan-kawan sekalian, semua fungsionaris daripada partai Perindo, baik di DPP, di DPW, DPD, dan jajaran di bawahnya, pimpinan sayap, seluruh kader, dan simpatisan, jangan pernah menyerah dalam perjuangan," kata HT membakar semangat seluruh kader yang hadir.

Menurut dia, suatu kegagalan justru akan membuat partai ini semakin kuat. Ia meminta, seluruh kader untuk semakin meningkatkan perjuangannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di kemudian hari.

"Saya tegaskan, We may walk slow, but we never walk backward. Kita boleh berjalan lambat, tapi kita tidak pernah berjalan mundur, Siap?," Ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia pun menyinggung kisah perjalanan politik mantan Presiden Amerika Serikat yang juga dinobatkan sebagai Bapak Demokrasi Dunia, yakni Abraham Lincoln. HT menyebut, Lincoln kala itu, sudah gagal berkali-kali dalam perjalanan politiknya mulai dari level DPRD hingga menjadi senator.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068993/konsolidasi_pemenangan_di_pilkada_ntb-2vI6_large.png
Waketum Perindo: Survei Menunjukkan Hasil Positif Calon di Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068992/konsolidasi_perindo_di_pilkada_ntb-PBE0_large.png
Harapan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068990/konsolidasi_pemenangan_perindo_di_pilkada_ntb-NDor_large.png
Konsolidasi Pilkada NTB, Waketum Perindo Optimis Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068986/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-yhRu_large.png
Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, Sitti Rohmi: Menambah Semangat Menangkan Pilkada 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068984/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-5aXq_large.png
Calon Kepala Daerah di NTB Termotivasi Menang Usai Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068980/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-xnJz_large.png
Pesan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement