Hary Tanoe Minta Kader Perindo Terus Berjuang, Singgung Perjalanan Abraham Lincoln dan Donald Trump

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo meminta seluruh kader partainya untuk tidak pantang menyerah dan terus berjuang dalam mengejar keberhasilan.

Hal ini disampaikan HT dalam pidato politiknya di acara pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo yang digelar di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024) malam.

"Kawan-kawan sekalian, semua fungsionaris daripada partai Perindo, baik di DPP, di DPW, DPD, dan jajaran di bawahnya, pimpinan sayap, seluruh kader, dan simpatisan, jangan pernah menyerah dalam perjuangan," kata HT membakar semangat seluruh kader yang hadir.

Menurut dia, suatu kegagalan justru akan membuat partai ini semakin kuat. Ia meminta, seluruh kader untuk semakin meningkatkan perjuangannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di kemudian hari.

"Saya tegaskan, We may walk slow, but we never walk backward. Kita boleh berjalan lambat, tapi kita tidak pernah berjalan mundur, Siap?," Ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia pun menyinggung kisah perjalanan politik mantan Presiden Amerika Serikat yang juga dinobatkan sebagai Bapak Demokrasi Dunia, yakni Abraham Lincoln. HT menyebut, Lincoln kala itu, sudah gagal berkali-kali dalam perjalanan politiknya mulai dari level DPRD hingga menjadi senator.