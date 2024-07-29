Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Hary Tanoe: Mukernas Sebagai Bagian Introspeksi dan Kebangkitan Partai Perindo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |21:35 WIB
Hary Tanoe: Mukernas Sebagai Bagian Introspeksi dan Kebangkitan Partai Perindo
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (foto: MPI/Aldhi)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan bahwa kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) merupakan bagian dari introspeksi dan kebangkitan partai untuk melangkah ke depan.

Hal itu ia sampaikan saat pembukaan Mukernas Partai Perindo di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Komplek MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat Senin (29/7/2024). Mulanya, Hary Tanoe menuturkan Partai Perindo telah meraih 381 kursi di DPRD seluruh Indonesia.

“Sehingga kita mampu meraih 381 kursi di DPRD di seluruh Indonesia, meskipun saat ini Partai Perindo belum dapat menempati kursi di DPR RI,” kata Hary Tanoe dalam sambutannya.

 

