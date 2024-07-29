Advertisement
HOME NEWS NEWS

Didampingi Liliana dan Angela, Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Mukernas Partai Perindo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |20:56 WIB
Didampingi Liliana dan Angela, Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Mukernas Partai Perindo
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo resmi buka Mukernas (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) resmi membuka kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Kompleks MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Pembukaan itu resmi dibuka oleh HT dengan memukul gong secara simbolis. Dalam kegiatan itu, HT turut ditemani oleh Ketua Harian Nasional Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo.

Selain itu, hadir pula Bendahara Umum Partai Perindo Angkie Yudistia, hingga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ahmad Rofiq.

Sebelumnya, Ketua Harian Nasional DPP Perindo, Angela Tanoesoedibjo mengatakan ada tiga agenda utama Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Perindo 2024 yakni memberikan rekomendasi ke sejumlah calon kepala daerah (Cakada) hingga konsolidasi internal Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). 

Hal itu disampaikan menjelang pembukaan Mukernas di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (29/7/2024).

"Adapun maksud dan tujuan Mukernas ini digelar yaitu untuk konsolidasi internal dan penguatan organisasi menjelang pilkada dan sebagai fondasi 2029. Dengan 3 agenda utama yaitu, pemberian rekomendasi Cakada, pembinaan kader dan anggota legislatif terpilih agar siap bekerja sebelum dilantik, dan konsolidasi DPW," kata Angela dalam konferensi pers.

 

