HOME NEWS NEWS

Ribuan Kader Partai Perindo Hadiri Mukernas di iNews Tower

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |20:45 WIB
Ribuan Kader Partai Perindo Hadiri Mukernas di iNews Tower
Ribuan kader hadiri Mukernas Perindo (Foto: Okezone)
JAKARTA - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo resmi digelar di iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Pantauan di lokasi, ribuan kader Perindo dari Sabang sampai Merauke berbondong-bondong memadati iNews Tower.

Kader Perindo kompak memakai seragam putih berlambang Rajawali mengembangkan sayap dengan tagar Untuk Indonesia Sejahtera.

Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo telah tiba di lokasi. Keduanya terlihat berjabat tangan dan berbincang dengan sejumlah kader dan perwakilan partai lainnya.

Sejumlah ketua umum dan perwakilan partai lain yang hadi antara lain Pj Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Fahri Bachmid; Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Saban; Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Anas Urbaningrum; Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan; Anggota DPR RI, Dede Yusuf; Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim; dan sejumlah perwakilan partai politik lainnya.

Acara dimulai pada pukul 19:49 WIB dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan Mars Perindo, dan doa bersama.

Mengusung tema Transformasi: Bangkit untuk Indonesia Sejahtera, Partai Perindo fokus terhadap penguatan kelembagaan kita, dan memperkuat strategi pemenangan dalam menyongsong Pilkada 2024.

 

