Hinca Pandjaitan hingga Anas Urbaningrum Hadiri Mukernas Partai Perindo 2024

JAKARTA - Sejumlah partai politik (parpol) hadir secara langsung dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 2024. Terpantau, ada perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) hingga Demokrat.

Perindo mengadakan Mukernas 2024 di Jakarta Concert Hall (JCH), Menteng, Jakarta Pusat pada 29-31 Juli 2024. Agenda Mukernas ini bertemakan 'Transformasi: Bangkit untuk Indonesia Sejahtera'.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia (MPI), sejumlah parpol turut diundang pada hari pembukaan. Terpantau, mereka datang tepat waktu dan duduk di barisan depan atau VVIP.