Parade Seni Budaya Nusantara Warnai Pembukaan Mukernas Perindo 2024 di Jakarta

JAKARTA - Parade seni budaya Nusantara penampilan gendang dari sejumlah wilayah di Indonesia seperti Papua, Kalimantan, hingga Melayu mewarnai pembukaan acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo 2024 di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (29/7/2024) malam.

Pantauan Okezone di lokasi, acara Mukernas dihadiri langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo; Ketua Kartini Perindo, Liliana T. Tanoesoedibjo; Ketua Harian Nasional DPP Perindo, Angela Tanoesoedibjo; dan jajaran pengurus partai lainnya hadir dalam pembukaan Mukernas.

Hadir pula tamu undangan dari sejumlah partai politik (parpol) lainnya di antaranya Pj Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Fahri Bachmid; Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Saban; Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Anas Urbaningrum; Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan; Anggota DPR RI, Dede Yusuf; Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim; dan perwakilan partai politik lainnya.

Hadir pula kader dan simpatisan Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu hadir secara langsung mewakili sejumlah daerah di Indonesia.

Terlihat pula penyanyi kondang Yuni Shara dan Kezia membawakan sejumlah lagu Nasional diantaranya Rasa Sayange, Ampar-Ampar Pisang, dan Satu Nusa Satu Bangsa mewarnai acara pembukaan Mukernas.

Sejumlah alat musik gendang dari Indonesia Timur Maluku dan Papua, Bengkulu, Lombong Nusa Tenggara Barat, Gendang Melayu juga turut mewarnai acara Mukernas Perindo.