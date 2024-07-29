Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sejumlah Petinggi Partai Politik Hadiri Mukernas Perindo 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |20:42 WIB
Sejumlah Petinggi Partai Politik Hadiri Mukernas Perindo 2024
Pembukaan Mukernas Perindo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah petinggi partai politik (parpol) hadir secara langsung dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 2024. Terpantau, ada perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) hingga Demokrat.

Partai Perindo mengadakan Mukernas 2024 di Jakarta Concert Hall (JCH), Menteng, Jakarta Pusat pada 29-31 Juli 2024. Agenda Mukernas ini bertemakan 'Transformasi: Bangkit untuk Indonesia Sejahtera'. 

Menurut pantauan Okezone di lokasi, sejumlah parpol turut diundang pada hari pembukaan. Mereka datang tepat waktu dan duduk di barisan depan atau VVIP. 

Beberapa diantaranya ada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN, Eddy Soeparno; Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan; PJ Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Fahri Bachmidl; Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Saban; hingga Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Anas Urbaningrum. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068993/konsolidasi_pemenangan_di_pilkada_ntb-2vI6_large.png
Waketum Perindo: Survei Menunjukkan Hasil Positif Calon di Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068992/konsolidasi_perindo_di_pilkada_ntb-PBE0_large.png
Harapan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068990/konsolidasi_pemenangan_perindo_di_pilkada_ntb-NDor_large.png
Konsolidasi Pilkada NTB, Waketum Perindo Optimis Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068986/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-yhRu_large.png
Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, Sitti Rohmi: Menambah Semangat Menangkan Pilkada 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068984/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-5aXq_large.png
Calon Kepala Daerah di NTB Termotivasi Menang Usai Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068980/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-xnJz_large.png
Pesan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement