Sejumlah Petinggi Partai Politik Hadiri Mukernas Perindo 2024

JAKARTA - Sejumlah petinggi partai politik (parpol) hadir secara langsung dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 2024. Terpantau, ada perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) hingga Demokrat.

Partai Perindo mengadakan Mukernas 2024 di Jakarta Concert Hall (JCH), Menteng, Jakarta Pusat pada 29-31 Juli 2024. Agenda Mukernas ini bertemakan 'Transformasi: Bangkit untuk Indonesia Sejahtera'.

Menurut pantauan Okezone di lokasi, sejumlah parpol turut diundang pada hari pembukaan. Mereka datang tepat waktu dan duduk di barisan depan atau VVIP.

Beberapa diantaranya ada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN, Eddy Soeparno; Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan; PJ Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Fahri Bachmidl; Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Saban; hingga Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Anas Urbaningrum.