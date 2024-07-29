Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Ingin Bertransformasi, Hary Tanoe Pastikan Bakal Hadirkan Tokoh-Tokoh Muda di Partai Perindo

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |21:39 WIB
Ingin Bertransformasi, Hary Tanoe Pastikan Bakal Hadirkan Tokoh-Tokoh Muda di Partai Perindo
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (foto: MPI/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo memastikan partainya akan menjaring sekaligus melibatkan tokoh-tokoh muda di partainya. Hal ini penting sebagai bentuk nyata Partai Perindo melakukan transformasi partai dalam menyongsong konstelasi politik ke depan.

Hal ini disampaikan Hary Tanoe saat memberikan pidato politiknya di pembukaan acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

"Menghadirkan tokoh-tokoh muda adalah sangat penting, kenapa tema Mukernas ini adalah transformasi? karena di tahun 2029 nanti sekitar 70% daripada pemilih itu adalah milenial, yang lahirnya di tahun 80an ke atas," kata Hary Tanoe dalam pidato politiknya.

 

