INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis, Nenek di Lampung Kena Peluru Nyasar saat Masak

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |00:15 WIB
Tragis, Nenek di Lampung Kena Peluru Nyasar saat Masak
Ilustrasi penembakan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Seorang nenek berusia 64 tahun, Rohani, mengalami luka akibat peluru nyasar. Ia terkena tembakan peluru nyasar saat sedang memasak di dapur rumahnya di Jalan Purnawirawan Raya, Kelurahan Gedong Meneng, Kecamatan Kedaton, Sabtu 27 Juli 2024. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.30 WIB. Peluru menembus atap dapur dan mengenai pergelangan tangan korban. 

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan, proyektil telah diamankan sebagai barang bukti. “Kami akan melakukan uji balistik untuk menentukan jenis senjata yang digunakan dalam insiden ini,” ujarnya, Minggu (28/7/2024). 

Umi menuturkan, uji balistik tersebut diharapkan dapat mengungkap sumber tembakan yang mengenai korban. Umi mengungkapkan, meski peluru tidak menembus pergelangan tangan, namun korban mengalami luka yang cukup signifikan dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

“Jadi saat kejadian itu, korban sedang duduk sambil memasak, tiba-tiba peluru nyasar menembus atap dapur dan mengenai pergelangan tangannya,” kata Umi. 

Umi menegaskan, pihaknya saat ini sedang menyelidiki lebih lanjut untuk memastikan asal-usul tembakan dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
