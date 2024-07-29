Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Tangkap Pelaku Pembakaran Lahan di Muarojambi

Azhari Sultan , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |22:00 WIB
Polisi Tangkap Pelaku Pembakaran Lahan di Muarojambi
Pelaku pembakaran lahan ditangkap (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

MUAROJAMBI - Seorang pelaku pembakaran lahan di wilayah Kabupaten Muarojambi, Jambi, langsung ditetapkan tersangka oleh Unit Tipiter Satreskrim Polres Muarojambi.

Dia kedapatan lalai membakar membakar perkebunan sawit di Desa Bukit Baling sehingga menghanguskan sekitar 1,5 hektare perkebunan sawit.

"Tersangka Wildan (44), Warga Desa Berembang, Sekernan, Kabupaten Muarojambi," ungkap Kapolres Muarojambi, AKBP Wahyu Istanto Bram Widarso, Senin (29/7/2024).

Dia menceritakan, tersangka ditangkap tim Unit Tipiter Satreskrim Polres Muarojambi karena kedapatan telah melakukan pembakaran lahan saat hendak melakukan pembersihan kebun kelapa sawit di Desa Bukit Baling. "Kepada polisi, tersangka mengaku sengaja membakar kebun agar cepat bersih dan selesai," tuturnya.

Namun, katanya, setelah melakukan pembakaran sisa-sisa dedaunan dan rumput kering, tersangka lalai untuk mematikan api. "Akibat kelalaiannya tersebut, sehingga terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan sekitar 1,5 hektar lahan kelapa sawit," imbuh Kapolres.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/25/3179810//viral-dgJI_large.jpg
Viral Festival Lampion Jogja Berubah Jadi Hujan Api, Netizen: Mau Bakar Hutan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179797//warung_di_penjaringan_terbakar_lansia_ditemukan_tewas-IKF2_large.jpg
Warung di Penjaringan Terbakar, Lansia 60 Tahun Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179035//pemerintah-iEhQ_large.jpg
Kapolri Sinergi dengan Menhut Raja Juli Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178900//mobil_jaklingko_terbakar-VASw_large.jpg
Mobil JakLingko Terbakar di Cipinang, Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177331//bengkel_mobil_terbakar-vy7P_large.jpg
Bengkel Mobil di Kembangan Terbakar, 15 Unit Mobil Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176857//kebakaran-d8lY_large.jpg
Empat Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah Semi Permanen di Pademangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement