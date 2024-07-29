Rumahnya Kebakaran, Nenek Sebatang Kara di Bandung Tewas Terpanggang Api

BANDUNG - Seorang nenek, Usah (74) yang tinggal sebatang kara tewas dalam kebakaran rumah semi permanen miliknya. Sang nenek diduga tertidur saat memasak dengan meninggalkan kompor yang sedang menyala.

Rumah yang ditinggali Usah rata dengan tanah akibat kebakaran yang melanda pada Minggu (28/7/2024) malam. Jenazah Usah ditemukan di antara puing bangunan.

Api diduga berasal dari kompor yang sedang digunakan untuk memasak. Api dengan cepat menyambar bagian lain dari rumah dan merambat dengan cepat karena bangunan rumah yang didominasi oleh kayu. Kobaran api diketahui oleh warga saat membesar dan dengan peralatan seadanya dicoba untuk dipadamkan.

Sayangnya Usah pun tak berhasil diselamatkan karena api membesar dengan cepat. Warga mengetahui Usah ikut terbakar setelah menemukan jenazah diantar puing bangunan.

Lantaran sulitnya akses masuk, petugas baru bisa membantu memadamkan api 30 menit setelah kejadian. Petugas pun langsung mengevakuasi jenazah Usah sekaligus melakukan penyelidikan penyebab pasti kebakaran.

Kapolsek Cileunyi, Kompol Rizal Adam mengatakan, usai proses pemadaman dan identifikasi, pihak kepolisian menyerahkan jenazah nenek Usah kepada pihak keluarga yang enggan korban dibawa ke rumah sakit untuk menjalani autopsi.



(Arief Setyadi )