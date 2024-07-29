Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Rumahnya Kebakaran, Nenek Sebatang Kara di Bandung Tewas Terpanggang Api

Mujib Prayitno , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |02:15 WIB
Rumahnya Kebakaran, Nenek Sebatang Kara di Bandung Tewas Terpanggang Api
Kebakaran tewaskan nenek di Bandung (Foto: Mujib Prayitno)
A
A
A

BANDUNG - Seorang nenek, Usah (74) yang tinggal sebatang kara tewas dalam kebakaran rumah semi permanen miliknya. Sang nenek diduga tertidur saat memasak dengan meninggalkan kompor yang sedang menyala.

Rumah yang ditinggali Usah rata dengan tanah akibat kebakaran yang melanda pada Minggu (28/7/2024)  malam. Jenazah Usah ditemukan di antara puing bangunan.

Api diduga berasal dari kompor yang sedang digunakan untuk memasak. Api dengan cepat menyambar bagian lain dari rumah dan merambat dengan cepat karena bangunan rumah yang didominasi oleh kayu. Kobaran api diketahui oleh warga saat membesar dan dengan peralatan seadanya dicoba untuk dipadamkan.

Sayangnya Usah pun tak berhasil diselamatkan karena api membesar dengan cepat. Warga mengetahui Usah ikut terbakar setelah menemukan jenazah diantar puing bangunan.

Lantaran sulitnya akses masuk, petugas baru bisa membantu memadamkan api 30 menit setelah kejadian. Petugas pun langsung mengevakuasi jenazah Usah sekaligus melakukan penyelidikan penyebab pasti kebakaran.

Kapolsek Cileunyi, Kompol Rizal Adam mengatakan, usai proses pemadaman dan identifikasi, pihak kepolisian menyerahkan jenazah nenek Usah kepada pihak keluarga yang enggan korban dibawa ke rumah sakit untuk menjalani autopsi.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067947/kebakaran-V1su_large.jpg
Kebakaran Landa Tambora, 1 Orang Meninggal dan 2 Kritis Luka Bakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067737/kebakaran-pl5z_large.jpg
Rumah di Duren Sawit Jaktim Terbakar, 12 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067560/kebakaran-ZnLj_large.jpg
Breaking News! Gudang Oli di Tangerang Terbakar Hebat, Terdengar Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067522/kebakaran-oxeS_large.jpg
Pabrik Lilin di Bekasi Kebakaran, Asap Hitam Pekat Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067404/kapal_terbakar_di_jakut-kWN5_large.png
Kapal Terbakar di Muara Baru Jakarta Utara, Asap Tebal Membumbung Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/338/3065900/kebakaran-2kze_large.jpg
Kesaksian Keluarga: Kematian Tragis 3 Balita Terkunci di Rumah saat Kebakaran Pulogadung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement