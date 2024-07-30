Presiden Taiwan Peringatkan Ancaman China Terhadap Negara Mana Pun Merupakan Ancaman Bagi Dunia

Presiden Taiwan Peringatkan Ancaman China Terhadap Negara Mana Pun Merupakan Ancaman Bagi Dunia (Foto: Reuters)

TAIPEI – Presiden Taiwan Lai Ching-te pada Selasa (30/7/2024) mengatakan ancaman China atau Tiongkok terhadap negara mana pun merupakan ancaman bagi dunia. Dia menambahkan bahwa pulau tersebut akan terus bekerja keras untuk mendorong kemandirian pertahanan dan pembelian senjata asing.

Lai menegaskan Taiwan juga akan bekerja keras untuk mendorong perdamaian dan stabilitas regional. Hal ini diungkapkan Lai pada konferensi di Taipei yang bertujuan untuk mengoordinasikan kebijakan pemerintah demokratis terhadap Tiongkok.

Tiongkok, yang menganggap pulau yang diperintah secara demokratis itu sebagai wilayahnya, telah melakukan latihan militer rutin selama bertahun-tahun untuk menekan Taipei agar menerima klaim kedaulatan Beijing, meskipun ada keberatan keras dari Taiwan.

“Saya ingin menekankan bahwa ancaman Tiongkok terhadap negara mana pun adalah ancaman bagi dunia,” kata Lai pada konferensi Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) di Taipei, sebuah kelompok yang memiliki hubungan dengan jaringan internasional yang terdiri dari beberapa ratus politisi kritis terhadap Tiongkok.

“Taiwan akan melakukan yang terbaik untuk memberikan payung perlindungan demokrasi kepada mitra demokrasi kami untuk menjauhkan mereka dari ancaman otoritarianisme,” lanjutnya.