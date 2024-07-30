Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Hadiri Sidang Palti Hutabarat, Ganjar Pranowo: Kamu Tidak Sendirian!

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |21:51 WIB
Hadiri Sidang Palti Hutabarat, Ganjar Pranowo: Kamu Tidak Sendirian!
Ganjar Pranowo hadiri sidang Palti Hutabarat (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

KISARAN - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo memberikan semangat kepada Palti Hutabarat atas persidangan kasus UU ITE.  

Hadir dalam sidang pledoi di PN Kisaran, Selasa (30/7/2024), Ganjar meminta Palti untuk tegar menghadapi proses hukum ini. Diketahui Palti Hutabarat merupakan relawan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.

“Palti kamu tidak sendirian, banyak orang yang mendukung kamu," kata Ganjar selepas sidang di PN Kisaran, Selasa (30/7).

Palti dituntut hukuman delapan bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Dia dinyatakan terbukti melanggar Pasal 45 ayat 4 Jo Pasal 27 A UU nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Influencer sekaligus relawan Ganjar-Mahfud itu dianggap menyebar berita bohong ke media sosial terkait rekaman pembicaraan yang bernarasi Forkompimda di Batu Bara mendukung Paslon 02 Prabowo-Gibran.

 

Halaman:
1 2
      
